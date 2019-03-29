Саркастичні новини від Щура: Топ-6 огидних агітаційних пісень! Позитив у виборах-2019 існує!

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Ані Лорак, Потап і Каменських, Могилевська – всі вони колись агітували за кандидатів у президенти, Тимошенко, Кучму, Януковича, і більшість з цих пісень були напрочуд огидними. У президентських виборах теж можна знайти позитив. Наприклад, навіть якщо Зеленський стане президентом, то ще більше українців захочуть скористатись безвізом, аби поїхати геть!

Також у випуску:

Мертвий став секретарем виборчої дільниці, а покійникам досі приходять запрошення голосувати!

Треба знати, перед тим як голосувати! Не запровадить смертну кару, не знизить ціни на газ і не наказуватиме прем'єру: які повноваження президента України.

Про це не мріяли "Сто років самотності": Полюховичі заполонять вибори.

Хто такі міленіали, чому вони цікавляться політикою і забивають на секс!?

"Гівняний" хіт гурту "ТІК" на підтримку Порошенка, Зеленський співає сам про себе, а Гіга представляє Ляшка.

Молода Марченко, Кучма і "ніякоЇ реклами"!

90-і і перші президенти: хтось схожий на чергу за ліверкою, хтось іде в Європу і дружить з Росією, а комусь треба об'єднання братських народів.

Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 29 березня 2019: