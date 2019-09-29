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      Саркастичні новини від Щура: У "ДНР" стався технологічний прорив. Порошенка ледь не збив камаз

      182 Читать новость на русском
      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – на тимчасово окупованій території Донецька відкрили найвишуканіше місце для сцяння, або ж нову локацію для весільних фотосесій. 25% виборців ледь не залишилися сиротами. Все тому, що Порошенко перейшов дорогу на червоне світло прямісінько перед вантажівкою.

      Також у випуску:

      Зеленський, Трамп та імпічмент.

      Аlyona Аlyona не знає, де буде завтра!

      Безробіття насувається! Роботи заберуть у нас все.

      Зеленський перетворив НАБУ в антикорупційний колл-центр.

      Чому не варто заводити породистих собак?

      Як представники нової влади уникають журналістів.

      Найтаємничіша пісня у світі.

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 29 вересня 2019 року:

       

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      Теги: Новини України Новини політики #@)₴?$0 з Майклом Щуром Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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