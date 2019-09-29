Саркастичні новини від Щура: У "ДНР" стався технологічний прорив. Порошенка ледь не збив камаз

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – на тимчасово окупованій території Донецька відкрили найвишуканіше місце для сцяння, або ж нову локацію для весільних фотосесій. 25% виборців ледь не залишилися сиротами. Все тому, що Порошенко перейшов дорогу на червоне світло прямісінько перед вантажівкою.

Також у випуску: Зеленський, Трамп та імпічмент. Аlyona Аlyona не знає, де буде завтра! Безробіття насувається! Роботи заберуть у нас все. Зеленський перетворив НАБУ в антикорупційний колл-центр. Чому не варто заводити породистих собак? Як представники нової влади уникають журналістів. Найтаємничіша пісня у світі. Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 29 вересня 2019 року: