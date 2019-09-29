Саркастичні новини від Щура: У "ДНР" стався технологічний прорив. Порошенка ледь не збив камаз
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – на тимчасово окупованій території Донецька відкрили найвишуканіше місце для сцяння, або ж нову локацію для весільних фотосесій. 25% виборців ледь не залишилися сиротами. Все тому, що Порошенко перейшов дорогу на червоне світло прямісінько перед вантажівкою.
Також у випуску:
Зеленський, Трамп та імпічмент.
Аlyona Аlyona не знає, де буде завтра!
Безробіття насувається! Роботи заберуть у нас все.
Зеленський перетворив НАБУ в антикорупційний колл-центр.
Чому не варто заводити породистих собак?
Як представники нової влади уникають журналістів.
Найтаємничіша пісня у світі.
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 29 вересня 2019 року:
Джерело: 24 канал
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