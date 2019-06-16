Саркастичні новини від Щура: Вакарчук хоче захопити світ. Кіно, від якого Франко би плакав
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – нещодавно українськи політсили показали своїх кандидатів до ВРУ. Список партії Вакарчука настільки правильний, що нагадує шкільний твір відмінниці на тему, як захопити світ. В Україні знімають фільм "Захар Беркут", він обіцяє бути епічним. Тож тепер діти будуть читати Івана Франка з більшою увагою, адже тепер він ще й сценарист рівня "Голлівуду".
Також у випуску:
Неоднозначні кандидати у списки "Слуги народу".
Українські політики оприлюднили свої крихти.
Олександр Лукашенко незадоволений синоптиками.
Які частини тіла Мураєва та Новинського пройдуть до Ради.
Як люди мстяться бджолам.
Що схожого між політситуацією у Молдові та підробкою Balensiaga.
Сітчастий пітон налякав чернівчан.
Чим здивували творці гри Сyberpunk 2077.
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 16 червня 2019 року: