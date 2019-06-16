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      Саркастичні новини від Щура: Вакарчук хоче захопити світ. Кіно, від якого Франко би плакав

      62 Читать новость на русском
      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – нещодавно українськи політсили показали своїх кандидатів до ВРУ. Список партії Вакарчука настільки правильний, що нагадує шкільний твір відмінниці на тему, як захопити світ. В Україні знімають фільм "Захар Беркут", він обіцяє бути епічним. Тож тепер діти будуть читати Івана Франка з більшою увагою, адже тепер він ще й сценарист рівня "Голлівуду".

      Також у випуску:

      Неоднозначні кандидати у списки "Слуги народу".

      Українські політики оприлюднили свої крихти.

      Олександр Лукашенко незадоволений синоптиками.

      Які частини тіла Мураєва та Новинського пройдуть до Ради. 

      Як люди мстяться бджолам.

      Що схожого між політситуацією у Молдові та підробкою Balensiaga.

      Сітчастий пітон налякав чернівчан.

      Чим здивували творці гри Сyberpunk 2077. 

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 16 червня 2019 року:

       
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      Теги: Новини України #@)₴?$0 з Майклом Щуром Святослав Вакарчук Партія Голос Кіно
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