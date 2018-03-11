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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Саркастичні новини від Щура. Всемогутній Порошенко. Реформи Авакова

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Саркастичні новини від Щура
Саркастичні новини від Щура / 24 Канал

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Петро Порошенко дасть українцям 4G. Міністр внутрішніх справ Аресен Аваков настільки любить жартувати, що зробив реформу МВС жартом.

Також у випуску:

В Миколаєві дала збій міська програма недопущення олімпійських медалей.

Інклюзія: пригоди Дмитра Щебетюка в аеропорту Бориспіль по дорозі на Сейшели.

Мітинг проти дискримінації равликів як символу українських реформ. Здавалося б, до чого тут олігарх Косюк та його курочки?

Чудові взірці маргінальної архітектури знайдено на Одещині! Залізничники живуть в домівках, зроблених із.. вагонів

Інтерв'ю з Світланою Бовкун, співзасновницею ярмарку мейкерів, та Олександром Остапенком, засновником мейкер-спейсу

Страшне! Переполох у Маріуполі! Місто держить у страху УДАВ!

Гість студії – гурт Peter and the Wolves.

Теги: Новини України Петро Порошенко Арсен Аваков Новини Маріуполя #@)₴?$0 з Майклом Щуром Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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