Саркастичні новини від Щура. Всемогутній Порошенко. Реформи Авакова

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Петро Порошенко дасть українцям 4G. Міністр внутрішніх справ Аресен Аваков настільки любить жартувати, що зробив реформу МВС жартом.

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Гість студії – гурт Peter and the Wolves.