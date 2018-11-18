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      Саркастичні новини від Щура. Втікачка Анастасія Приходько. Kazka змусила плакати Дорна і Лорак

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      #@)₴?$0 з Майклом Щуром
      #@)₴?$0 з Майклом Щуром / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – колишня співачка Анастасія Приходько, а нині політик та нова членкиня команди Юлії Тимошенко втекла з інтерв'ю на 5 каналі, що належить президенту Петру Порошенку. Окрім топу у світовому чарті Shazam, пісня "Плакала" українського гурту Kazka посіла першу сходинку на популярному музканалі в Росії, чим змусила плакати Лободу, Дорна і Лорак.

      Також у випуску:

      Порошенко заявив, що не буде крутити вентиль.

      Бойко з Рабіновичем об'єднують опозиційні сили, розколюючи їх. 

      Рішення Московського патріархату "загрожують" Константинополю так, як Селезньов воротам суперників.

      Насильство, знущання, страх: хто хоче на шоу Дніпровського цирку?

      Коли і які антибіотики пити: ви багато про це не знали.

      Ніщо так не окриляє, як контрабанда повітрям.

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 18 листопада 2018

       

      Теги: Новини України Музика #@)₴?$0 з Майклом Щуром Анастасія Приходько Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 канал
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