Саркастичні новини від Щура. Втікачка Анастасія Приходько. Kazka змусила плакати Дорна і Лорак
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – колишня співачка Анастасія Приходько, а нині політик та нова членкиня команди Юлії Тимошенко втекла з інтерв'ю на 5 каналі, що належить президенту Петру Порошенку. Окрім топу у світовому чарті Shazam, пісня "Плакала" українського гурту Kazka посіла першу сходинку на популярному музканалі в Росії, чим змусила плакати Лободу, Дорна і Лорак.
Також у випуску:
Порошенко заявив, що не буде крутити вентиль.
Бойко з Рабіновичем об'єднують опозиційні сили, розколюючи їх.
Рішення Московського патріархату "загрожують" Константинополю так, як Селезньов воротам суперників.
Насильство, знущання, страх: хто хоче на шоу Дніпровського цирку?
Коли і які антибіотики пити: ви багато про це не знали.
Ніщо так не окриляє, як контрабанда повітрям.
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 18 листопада 2018
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