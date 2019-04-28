Саркастичні новини від Щура: Як на Монатіка вплинув закон про мову. Супергероїня по-українськи
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Монатік намагається заплутати тих, хто хоче зрозуміти, якою ж мовою він співає у новому кліпі. А для тих, хто сумнівається у патріотизмі виконавця, у відео є цілих сім секунд неприхованої української пропаганди. Навіть Тор з Асґарду вдарив Таноса слабше, ніж продавчиня з Херсона дала ляпаса грабіжнику.
Також у випуску:
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Зеленський та Росія: дали першу пораду новообраному президенту.
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Хто плакав та волав після виборів.
Як на Монатіка вплинув закон про мову.
Найвідоміший міський божевільний Миколаївщини йде з посади.
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Святослав Вакарчук постояв на галявині.
Серед мажорів знову модно ходити з телефоном-розкладачкою.
Пам'ятник свині став місцем паломництва.
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 28 квітня 2019: