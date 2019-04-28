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      Саркастичні новини від Щура: Як на Монатіка вплинув закон про мову. Супергероїня по-українськи

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      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Монатік намагається заплутати тих, хто хоче зрозуміти, якою ж мовою він співає у новому кліпі. А для тих, хто сумнівається у патріотизмі виконавця, у відео є цілих сім секунд неприхованої української пропаганди. Навіть Тор з Асґарду вдарив Таноса слабше, ніж продавчиня з Херсона дала ляпаса грабіжнику.

      Також у випуску:

      Найважливіша новина всесвіту.

      Зеленський та Росія: дали першу пораду новообраному президенту.

      Перший закордонний візит Зеленського

      Хто плакав та волав після виборів.

      Як на Монатіка вплинув закон про мову.

      Найвідоміший міський божевільний Миколаївщини йде з посади.

      Володимир Гройсман вирішив позбутися зайвого.

      У Харкові діти закінчили школу життя екстерном.

      Святослав Вакарчук постояв на галявині.

      Серед мажорів знову модно ходити з телефоном-розкладачкою.

      Пам'ятник свині став місцем паломництва.

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 28 квітня 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України #@)₴?$0 з Майклом Щуром мовне питання Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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