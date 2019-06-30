Саркастичні новини від Щура: Як Росія хоче вкрасти наш борщ. Чому Тищенко і Скічко йдуть до Ради
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Росія зазіхнула на українську національну страву – борщ. На сторінці російської урядової організації з’явилася публікація про те, що ця страва – найголовніший російський суп. На наступні 5 років на Україну чекає весільно-корпоративне, народне та КВНне дійство, адже шоумени Микола Тищенко, Олександр Скічко та Сергій Сивохо вирішили йти до Ради.
Також у випуску:
Хто хоче погрітися біля партійного вогнища "Слуги народу"?
В Україні почалася епідемія сказу в судах.
Злочин сторіччя в Одесі.
Виборці змушують депутатів балотуватися.
Війна струмів Тесли та Едісона.
Собаки еволюціонували, аби нас дурити.
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 30 червня 2019 року:
Джерело: 24 канал
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