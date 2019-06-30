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      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Саркастичні новини від Щура: Як Росія хоче вкрасти наш борщ. Чому Тищенко і Скічко йдуть до Ради

      80 Читать новость на русском
      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Росія зазіхнула на українську національну страву – борщ. На сторінці російської урядової організації з’явилася публікація про те, що ця страва – найголовніший російський суп. На наступні 5 років на Україну чекає весільно-корпоративне, народне та КВНне дійство, адже шоумени Микола Тищенко, Олександр Скічко та Сергій Сивохо вирішили йти до Ради.

      Також у випуску:

      Хто хоче погрітися біля партійного вогнища "Слуги народу"?

      В Україні почалася епідемія сказу в судах.

      Злочин сторіччя в Одесі.

      Виборці змушують депутатів балотуватися.

      Війна струмів Тесли та Едісона.

      Собаки еволюціонували, аби нас дурити.

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 30 червня 2019 року:

       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Парламентські вибори 2019 #@)₴?$0 з Майклом Щуром
      Джерело: 24 канал
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