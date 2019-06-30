Саркастичні новини від Щура: Як Росія хоче вкрасти наш борщ. Чому Тищенко і Скічко йдуть до Ради

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Росія зазіхнула на українську національну страву – борщ. На сторінці російської урядової організації з’явилася публікація про те, що ця страва – найголовніший російський суп. На наступні 5 років на Україну чекає весільно-корпоративне, народне та КВНне дійство, адже шоумени Микола Тищенко, Олександр Скічко та Сергій Сивохо вирішили йти до Ради.

Також у випуску: Хто хоче погрітися біля партійного вогнища "Слуги народу"? В Україні почалася епідемія сказу в судах. Злочин сторіччя в Одесі. Виборці змушують депутатів балотуватися. Війна струмів Тесли та Едісона. Собаки еволюціонували, аби нас дурити. Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 30 червня 2019 року: