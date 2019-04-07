Саркастичні новини від Щура: За кого з кандидатів ТБ Торонто? Треш у соцмережах після виборів!
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Телебачення Торонто не висловлює підтримки жодному з кандидатів, які вийшли у другий тур, і тим, які не вийшли – теж не висловлює. Є ті кому не подобаються обидва кандидата, однак вони розуміють, що мають обрати найменше зло. Після першого туру у соцмережах почався справжній треш між прихильниками Зеленського і Порошенка.
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Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 29 березня 2019: