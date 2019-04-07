Саркастичні новини від Щура: За кого з кандидатів ТБ Торонто? Треш у соцмережах після виборів!

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Телебачення Торонто не висловлює підтримки жодному з кандидатів, які вийшли у другий тур, і тим, які не вийшли – теж не висловлює. Є ті кому не подобаються обидва кандидата, однак вони розуміють, що мають обрати найменше зло. Після першого туру у соцмережах почався справжній треш між прихильниками Зеленського і Порошенка.

Також у випуску: Навіщо святі отці спалили Гаррі Поттера? Чому для дебатів треба бути мужиком? Як політтехнологи Порошенка вивели Billie Eilish у топ українського ютубу? Як пальці можуть впливати на вибори? Як влаштувати пекло у КПІ за допомогою відвертих світлин? Як врятувати вогонь від пожежників? Що буде, якщо схрестити Іллю Киву та Іво Бобула? Яку музику ненавидять комарі? Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 29 березня 2019: