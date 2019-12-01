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      СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ, ЗАГИНУЛА ДИТИНА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ, ЗАГИНУЛА ДИТИНА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Саркастичні новини від Щура: Зашкварне інтерв'ю Мендель. "Будинок-монстр" тероризує Поділ

      144 Читать новость на русском
      #@)₴?$0 з Майклом Щуром / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель дала інтерв'ю Наташі Влащенко. Яка працює генеральним продюсером на телеканалі "Zik", який пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Знести "будинок-монстр" на Подолі дозволив господарський суд Києва.

      Також у випуску:

      Зубаті бодігарди високоповажного парнокопитного.

      Володимир Олександрович Зеленський йде у ногу з часом завдяки всесвітній мережі Інтернет.

      Розробник Valve випускає нову гру у серії Half-Life.

      Чому хейтспіч у бік Зеленського від Марусі Звіробій сприйняли занадто серйозно?

      Хто ж цей високоповажний парнокопитний?

      У американській політиці нова зірка! Його прізвище важко вимовляти.

      У Верховній Раді зникли молоді обличчя.

      Колектори вибивають гроші за допомогою дікпіків.

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 1 грудня 2019 року:

       

      У центрі Києва обстріляли елітний чорний джип депутата Соболєва: вбили дитину – відео
      1 грудня
      15442
      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новини України Новини Києва Слуга народу Юлія Мендель #@)₴?$0 з Майклом Щуром
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