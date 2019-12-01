Саркастичні новини від Щура: Зашкварне інтерв'ю Мендель. "Будинок-монстр" тероризує Поділ
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель дала інтерв'ю Наташі Влащенко. Яка працює генеральним продюсером на телеканалі "Zik", який пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Знести "будинок-монстр" на Подолі дозволив господарський суд Києва.
Також у випуску:
Зубаті бодігарди високоповажного парнокопитного.
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Розробник Valve випускає нову гру у серії Half-Life.
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Колектори вибивають гроші за допомогою дікпіків.
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 1 грудня 2019 року:
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