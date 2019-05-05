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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ
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      Саркастичні новини від Щура: Звідки взялися меми "Ніт", "А це — пам`ятник свині"

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      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – журналісти зібрали інформацію про те, звідки пішли улюблені мільйонами українців меми, такі як "Ніт" та "Жуй сраку". Зокрема, фразу "А це – пам’ятник свині" повторюють мільярди українців, так називають дітей, цю фразу друкують на футболках, про неї знімають трильйони сторіз в Інстаграмі.

      Також у випуску:

      Хто така Мотурначка?

      Репортаж з Малої Виски (Твін Піксу).

      Паломництво до пам'ятника свині.

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 28 квітня 2019:

       

      blog_ava
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      36900
      Теги: Новини України #@)₴?$0 з Майклом Щуром Меми
      Джерело: 24 канал
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