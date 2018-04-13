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Саркісян заявив, що його не затримував Інтерпол і він перебуває у Росії

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Армен Саркісян спростував своє затримання
Армен Саркісян спростував своє затримання / Фото з вільних мереж

Підозрюваний в організації "тітушок" для Майдану у 2014 році Армен Саркісян заявив, що його не затримував у Франції Інтерпол і на сьогодні він перебуває у Росії.

Про це Саркісян розповів 13 квітня у коментарі LB.ua.

Зазначимо, 12 квітня ЗМІ з посиланням на главу МВС Арсена Авакова повідомили, що у Франції Інтерпол затримав Армена Саркісяна – ймовірного організатора груп "тітушок", що нападали та вбивали людей під час подій Євромайдану.

Я, звичайно, не сумніваюся у професіоналізмі українських правоохоронних структур, але повинен сказати, що інформація про моє затримання у Франції неправдива. Я вже давно не був у Франції, і мене там не затримували,
– заявив Саркісян.

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"Очевидно, мене з кимось переплутали", – припустив він, коментуючи заяву ГПУ.

Зазначимо, що 13 квітня в ГПУ повідомили, що відпустили затриманого Саркісяна під особисте зобов’язання.

Відповідаючи на уточнювальні питання, Саркісян визнав, що перебуває на території Росії. Він також визнав, що має на додаток до українського ще й вірменський паспорт, який, за його словами, отримав у відповідь на звернення до відповідних органів Вірменії.

За словами Саркісяна, він покинув Україну в лютому 2014 року.

Коментуючи звинувачення, заочно пред'явлені Саркісяну українськими правоохоронцями, він зазначив, що "вони ще, мабуть, не розібралися і час все розставить на свої місця".

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Євромайдан Новини Франції Тітушки Кримінальні новини Інтерпол
Джерело: 24 Канал
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