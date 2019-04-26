Саркофаг над Чорнобильською АЕС готовий на 99%, – уряд

Новий саркофаг над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомої електростанції готовий на 99%. Усі роботи з його встановлення можуть завершити уже в травні – червні цього року.

Так, укриття успішно пройшло пробну 72-годинну експлуатацію. Про це повідомили в Кабінеті міністрів.

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Також в уряді зазначили, що відносно Чорнобиля зараз працюють за трьома напрямками: ліквідація наслідків жахливої аварії; відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення; і – забезпечення соціального захисту всіх постраждалих внаслідок катастрофи.

Крім того, на території зони відчуження триває будівництво центрального сховища відпрацьованого ядерного палива та комплекс із переробки та захоронення радіоактивних відходів "Вектор".

Що відомо про трагедію на Чорнобильській АЕС? У ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять, що розташоване в Київській області, відбулась техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. Через перегрів реактора відбулось два теплових вибухи та подальше руйнування четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Реактор було повністю зруйновано, а в повітря викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух, потужністю 300 Хіросім, замовчувався, але після повідомлень із Швеції, де було виявлено радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація.



З Київської області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб, а за офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей. Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження.





Чорнобильська катастрофа у цифрах