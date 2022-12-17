Кліп до мілітаристичної пісеньки записав заслужений артист Росії та за сумісництвом депутат Денис Майданов з нагоди дня ракетних військ стратегічного призначення збройних сил країни-терористки.

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Шедевр має назву "Сарматушка". Відео цього крінжового "витвору мистецтва" з'явилося на ютуб. (Обережно при перегляді може знудити).

Из России-матушки вдаль глядят "Сарматушки" на Соединённые Штатушки,

– виспівував голосистий депутат.

Зазначають, що текст цієї, якщо так можна сказати, пісні, допомагав писати Майданову одіозний екскерівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Його зазначено як співавтора.

"Крім тексту крінжовою цей "витвір" робить застосування військового хору і зроблена "па-багатаму" режисура", – прокоментував відео військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

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