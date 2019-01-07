Саррі попередив молодого гравця "Челсі", що той зробить помилку, перейшовши в "Баварію"

Наставник лондонського "Челсі" Мауріціо Саррі не радить Каллуму Гадсон-Одою переїжджати в Німеччину. Гравцем "аристократів" активно цікавиться мюнхенська "Баварія".

Як пише Skysports, Саррі сказав, що Гадсон-Одой зробить помилку, якщо переїде в Німеччину. Водночас італійський фахівець визнає, що не може говорити про майбутнє талановитого гравця у "Челсі", оскільки це не залежить від нього.

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"Він дуже молодий, у нього є майбутнє. Він має дуже велике майбутнє тут, в Англії, з національною командою і "Челсі", – заявив Саррі.

За інформацією видання, остання пропозиція "Баварії" за 18-річного футболіста склала 30 млн фунтів.

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