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      Сase Day – безкоштовна онлайн-конференція

      28 Читать новость на русском
      Сase Day

      Безкоштовна онлайн-конференція Сase Day відбудеться вже 20 грудня.

      Що таке Сase Day?

      Щорічно онлайн-конференція, на якій випускники WebPromoExperts представляють реальні кейси за допомогою інтернет-маркетингу у своїх компаніях.

      Кожен з них успішно закінчив курси, досягнувши професійних вершин і готовий поділитися своїми результатами з вами.

      Що вас чекає на конференції?

      • 14 півгодинних доповідей з реальними кейсами і особистим досвідом випускників;
      • 8 годин надихаючих прикладів і свіжих ідей;
      • можливість задати питання спікеру в чаті.

      Хто спікери?

      В'ячеслав Сотник (hh.ua), Наталія Зінченко (НБУ), Наталія Слічук (ОТП Банк), Сергій Нарожняк (Ощадбанк), Олена Науменко (ROZETKA), Ольга Яцина (Ciklum), Антоніна Беляєва (Comfy) та інші успішні випускники, які досягли професійних висот і стали експертами на ринку інтернет-маркетингу.

      Їх досягнення і успіхи можна вважати найкращим сертифікатом якості і показником ефективності навчання.

      Конференція буде особливо корисна, якщо ви:

      • власник малого та середнього бізнесу, який хоче отримати найсвіжішу та корисну інформацію галузі комплексно;
      • фахівець з інтернет-маркетингу, який хоче підвищити свою компетенцію і професіоналізм;
      • початківець, який хоче освоїти перспективну галузь digital-маркетингу;
      • той, кому цікава і близька тематика інтернет-маркетингу.

      Організатори та спонсори: WebPromoExperts, WebPromo, Referr.

      Зареєструватися можна за посиланням.

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      Теги: Новини України Новини Києва Бізнес
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