У Києві 27 червня водій, ймовірно, у стані алкогольного сп’яніння в’їхав на бровку. Поліцейських запевняв, що знайомий з чоловіком на ім’я Саша, який "все порішає".

Неприємний інцидент трапився поблизу житлового комплексу "Софія" у Києві 27 червня, повідомляє у фейсбуці "Київ Оперативний".

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П’яний водій влетів у бровку. Каже, що має впливового друга на ім’я Саша, який все порішає,

– йдеться у повідомленні.

Попри слова порушника, правоохоронці все ж склали протокол про адміністративне порушення.

Водій запевняє, що знає Сашу, який "все порішає": відео

Водіння у стані алкогольного сп’яніння: що загрожує