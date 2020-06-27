Саша порішає, – заявив п’яний водій, заїхавши на бровку: відео
У Києві 27 червня водій, ймовірно, у стані алкогольного сп’яніння в’їхав на бровку. Поліцейських запевняв, що знайомий з чоловіком на ім’я Саша, який "все порішає".
Неприємний інцидент трапився поблизу житлового комплексу "Софія" у Києві 27 червня, повідомляє у фейсбуці "Київ Оперативний".
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П’яний водій влетів у бровку. Каже, що має впливового друга на ім’я Саша, який все порішає,
– йдеться у повідомленні.
Попри слова порушника, правоохоронці все ж склали протокол про адміністративне порушення.
Водій запевняє, що знає Сашу, який "все порішає": відео
Водіння у стані алкогольного сп’яніння: що загрожує
- Згідно зі законодавством, за водіння у нетверезому стані передбачений штраф. Його розмір залежить від того, чи порушника штрафували за це раніше та розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
- Наразі водієві загрожує штраф у розмірі 10 200 гривень (600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) і позбавлення водійського посвідчення на рік.
- Якщо протягом року водій знову сяде п'яним за кермом, його оштрафують на 20 400 гривень з позбавленням права керувати транспортом на 3 роки.
- За третій інцидент, штраф складе 40 800 гривень, а право керувати транспортним засобом можна буде відновити лише через 10 років.
- З 1 липня 2020 року за водіння у стані сп’яніння передбачена кримінальна відповідальність. Вона передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень і позбавлення прав терміном до 3 років.