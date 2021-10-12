Заяву про відмову від участі у позачергових виборах мера Олександр Кондрусик подав ввечері 11 жовтня. Затвердити чи відхилити її має ЦВК 12 жовтня. Про це повідомила глава Харківської територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко.

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Відмовився в останній день

Саша Псих відмовився від участі у виборах мера Харкова 11 жовтня. Це останній день, коли кандидати могли подати заяву до виборчої комісії про скасування реєстрації.

Про причину такого рішення Олександр Кондрусик не повідомив. Принаймні на його сторінці у фейсбуці жодної інформації немає.

Голова Харківської ТВК Олена Матвієнко додає, що 288 тисяч гривень, які внесли кандидати, їм не повернуть. Ці гроші надходять на спеціальний рахунок. Коли відбудуться вибори й оголосять переможця, то лише йому повернуть заставу. Решта коштів перерахують до міського бюджету.

Що відомо про Олександра Кондрусика Закінчив Харківський педагогічний університет імені Сковороди. Живе в Харкові та займається психологією. Автор Facebook-каналу "Саша Псих – політика, як вона є". У 2020 році – член партії "Наш край". Виступає проти запровадження ринку землі, мовного закону та вважає Майдан державним переворотом. Прихильник політики партії ОПЗЖ. Називає себе "першим нетехнічним кандидатом". У 2020 році балотувався до Харківської міської ради за списками партії "Наш край", однак не пройшов. Балотується як самовисуванець.

Хто ще відкликав свою кандидатуру