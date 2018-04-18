Саудівська Аравія готова відправити війська до Сирії

Саудівська Аравія готова розмістити війська в Сирії в рамках заходів щодо стабілізації країни, що роздирається конфліктами.

Про це повідомляє AFP, з посиланням на слова міністра закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейра на зустрічі з генсеком ООН.

Він зазначив, що це може статись в складі міжнародної коаліції на чолі зі США, якщо у Вашингтоні приймуть рішення про її розширення.

Джубейр також додав, що його країна ще за часів президентства Барака Обами пропонувала ввести війська до Сирії для боротьби з "Ісламською державою".

Ми запропонували адміністрації Обами (попередній адміністрації США), що якщо США будуть відправляти війська ... тоді Саудівська Аравія буде розглядати разом з іншими країнами відправку сил в рамках цього контингенту,

– сказав він.

Нагадаємо, Дональд Трамп хоче якнайшвидше вивести американську армію з Сирії, натомість у Білому домі пропонують розмістити в буремній країні сили Союзників на Близькому Сході як то Єгипту, Катару та Об'єднаних арабських еміратів.