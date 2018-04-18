11:43
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Саудівська Аравія готова відправити війська до Сирії

346 Читать новость на русском
Війська Саудівської Аравії
Війська Саудівської Аравії / rbc.ua

Саудівська Аравія готова розмістити війська в Сирії в рамках заходів щодо стабілізації країни, що роздирається конфліктами.

Про це повідомляє AFP, з посиланням на слова міністра закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейра на зустрічі з генсеком ООН.

Він зазначив, що це може статись в складі міжнародної коаліції на чолі зі США, якщо у Вашингтоні приймуть рішення про її розширення.

Джубейр також додав, що його країна ще за часів президентства Барака Обами пропонувала ввести війська до Сирії для боротьби з "Ісламською державою".

Ми запропонували адміністрації Обами (попередній адміністрації США), що якщо США будуть відправляти війська ... тоді Саудівська Аравія буде розглядати разом з іншими країнами відправку сил в рамках цього контингенту,
– сказав він.

Нагадаємо, Дональд Трамп хоче якнайшвидше вивести американську армію з Сирії, натомість у Білому домі пропонують розмістити в буремній країні сили Союзників на Близькому Сході як то Єгипту, Катару та Об'єднаних арабських еміратів.

Теги: Новини політики Новини США Війна у Сирії Саудівська Аравія ООН
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Саудівська Аравія готова відправити війська до Сирії
сьогодні, 10:55 Саудівська Аравія готова відправити війська до Сирії
342
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук