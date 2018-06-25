Саудівська Аравія неочікувано перемогла Єгипет, не забивши у матчі пенальті

Збірні Саудівської Аравії та Єгипту – головні невдахи групи А, у очній зустрічі визначали хто з них займе третє і четверте місце у квартеті. Більше шансів посісти вищу сходинку було у єгиптян.

Та гра показала, що гравці Саудівської Аравії більше прагнули перемоги. Хоч і першим пропустили. На 22 хвилині пройшло закидання на чужу половину поля на Салаха, і єгиптянин в дотик перекинув воротаря, який необачно залишив рамку воріт.

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Та радість єгиптян була не довгою. Спочатку у їх ворота призначили пенальті за те, що Ахмед Фаті зіграв рукою у власному штрафному. Пробивати з 11-метрової позначки відправився Фахад Мосаед Аль-Муваллад Аль-Харбі, але не зумів переграти Ессама Ель-Хадарі. Воротарю збірної Єгипту в день матчу виповнилося 45 років та 161 день. Таким чином він став найстаршим гравцем, який брав участь у Чемпіонатах світу.

Та все ж з пенальті Саудівська Аравія забила. Цього разу суддя призначив пенальті за затримку гравця суперника. Правда після призначення пенальті, арбітр Вільмар Ролдан вирішив звернутися до системи відеоповторів. І лише після того підтвердив своє рішення. Цього разу пробивати довірили Салману Аль-Фараджу. Гравець пробив туди ж, куди й перший раз його партнер. От тільки цього разу воротар стрибнув в іншу сторону.

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Єгипет мав можливість знову вийти вперед. Але в одному з моментів невдало головою пробив Трезеге. На це Хуссейн Аль-Могаві відповів своїм ударом у площину воріт. врятував голкіпер.

Саудівська Аравія більше володіла м’ячем. І це володіння їй принесло результат. Коли вже йшла остання додана хвилина. Автором голу став Салем Аль-Давсарі, який в дотик пробив у дальній нижній кут після того, як йому залишили м’яч під удар у штрафному майданчику суперників.

Єгипет, якого вважали другим претендентом на вихід з групи разом зі збірною Уругваю, замість Росії, програє всі три матчі на Чемпіонаті світу. За «фараонів» на цьому Мундіалі зумів відзначитися лише Салах, забивши двічі.

Саудівська Аравія – Єгипет 2:1

Голи: Аль-Фарадж, 45 +6 (пен), Аль Давсарі, 90+5 – Салах, 22

Нереалізований пенальті: Аль-Муваллад, 41