Саудівська Аравія пригрозила Ірану військовим вторгненням

Міністр енергетики Саудівської Аравії заявив, що якщо Іран перекриє Ормузьку протоку, Рада Безпеки ООН надасть дозвіл на військову операцію.

Про це повідомляє Al Arabiya.

За словами міністра енергетики Саудівської Аравії Ібрагіма Аль-Муханни, Іран не може чи то частково, чи то повністю перекривати Ормузьку протоку або протоку Баб-ель-Мандеб, які мають важливе економічне та стратегічне значення. Також він додав, що санкції проти Ірану залишаться в силі.

Держсекретар США в свою чергу заявив, що Іран не має права перекривати Ормузьку протоку, оскільки вона є міжнародним водним коридором.

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