Саудівська Аравія пригрозила Ірану військовим вторгненням
1174
Міністр енергетики Саудівської Аравії заявив, що якщо Іран перекриє Ормузьку протоку, Рада Безпеки ООН надасть дозвіл на військову операцію.
Про це повідомляє Al Arabiya.
За словами міністра енергетики Саудівської Аравії Ібрагіма Аль-Муханни, Іран не може чи то частково, чи то повністю перекривати Ормузьку протоку або протоку Баб-ель-Мандеб, які мають важливе економічне та стратегічне значення. Також він додав, що санкції проти Ірану залишаться в силі.
Держсекретар США в свою чергу заявив, що Іран не має права перекривати Ормузьку протоку, оскільки вона є міжнародним водним коридором.
Читайте також: Сирія та Іран підписали угоду про військову співпрацю, – ЗМІ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
У Путіна звинуватили НАТО в агресії7 листопада 2016 , 14:22
Щомісячна традиція: у Росії побили журналіста "Первого канала"1 вересня 2017 , 13:31
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00