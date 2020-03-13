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      Саудівська Аравія продаватиме Європі нафту по 20 доларів за барель: це сильно вплине на Росію

      - Читать новость на русском
      Саудівська Аравія рекордно знизила ціну на нафту / unsplash.com

      Компанія Aramco збирається доправити в Європу свою сиру нафту за ціною приблизно 20 доларів за барель. Така суттєва знижка для європейських виробників палива змусить Росію здешевити свою нафту Urals у декілька разів.

      Традиційно Ер Ріяд продавав лише 10% свого видобутку в Європі.  Як повідомляє Bloomberg, наразі компанія готова буквально "залити" європейський ринок своєю нафтою за дуже низькою ціною. В Aramco готові збільшити постачання з 25% до 200%.

      До теми Саудівська Аравія проти Росії: чому почалась і чим завершиться нафтова війна

      Саудівські знижки настільки великі, що Arab Light витіснить сибірську Urals і інші потоки сирої нафти із раціону регіональних переробників, якщо їхня відносна ціна також не впаде.

      Знижки на російську нафту і так збільшили 9 березня. Нідерландський продавець Vitol Group і сингапурський Trafigura Group Ltd. не змогли знайти покупців на неї в "чорний понеділок". Тоді вони запропонували продавати нафту марки Urals з найбільшими знижками до регіонального показником майже за два місяці.

      Аби втримати конкуренцію та просто мати, куди подіти нафту, Росія теж буде змушена суттєво знизити ціну на свою нафту марки Urals, яка, до слова, є гіршою за якістю від аравійської.

      Що відомо про Aramco? Saudi Aramco – це найбільша за видобутком і запасами нафти компанія світу, національна нафтова компанія Саудівської Аравії. Створена у 1933 році приватним бізнесом США та урядом Саудівської Аравії. Арамко забезпечує 98% нафтовидобутку Саудівської Аравії. Також закуповує більшу частину видобутої нафти, яку експортують до Західної Європи, США та Японії.

      Кортко про обвал цін на нафту

      ОПЕК та Росія не змогли домовитися про зниження рівня видобутку нафти. Ер-Ріяд на зустрічі ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти – 24 канал) спробував просунути найбільше з 2008 року скорочення видобутку – ще на 1,5 мільйона барелів на добу. Тоді б Росію чекало скорочення на 500 тисяч барелів, тому Москва відмовилася укладати новий договір.

       У результаті 9 березня ціни на нафту впали на 30%: це найвідчутніший одноденний обвал цін, починаючи з 1991 року. Через супутній обвал міжнародних фондових бірж того дня та різке падіння акцій провідних російських компаній, цей день назвали "чорним понеділком". 

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Росії Нафта Саудівська Аравія Обвал цін на нафту
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