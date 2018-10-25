Саудівська Аравія визнала, що вбивство журналіста Джамаля Хашоггі було умисним

У Саудівській Аравії визнали, що вбивство журналіста Джамаля Хашоггі у їхньому консульстві в Туреччині було навмисним.

Про це повідомляє AP з посиланням на державне саудівське новинне агенство.

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Саудівський генеральний прокурор Сауд аль-Мохеб заявив, що слідчі прийшли до цього висновку після доказів, представлених посадовими особами Туреччини в рамках розслідування вбивства.

Повідомляється також, що наслідний принц країни взяв участь у першому засіданні комітету, метою якого є реструктуризація розвідувальних служб королівства після вбивства Джамаля Хашоггі.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі на території дипустанови.



19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було убито в консульстві країни, розташовану у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.



За інформацією ЗМІ, наказ про вбивство саудівського журналіста віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник спадкоємного принца Ахмед Ассирі.