Саудівська Аравія – Єгипет: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу
Саудівська Аравія та Єгипет на Чемпіонаті світу грали заради престижу. Більше його претендував Єгипет після невдалих ігор проти Уругваю та Росії.
Перший гол за Єгипет у цьому матчі забив Мохамед Салах. Він отримав закидання зі своєї половині поля між двох захисників. Воротар суперників невдало вийшов на перехоплення, і через нього "фараон" і перекинув м'яч.
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Гол Салаха у ворота Саудівської Аравії
Свій перший гол на Чемпіонаті світу 2018 збірна Саудівської Аравії забила з пенальті. Хоча зробила це з другої спроби. Перший раз на 39 хвилині Фахад Мосаед Аль-Муваллад Аль-Харбі не зумів забити. Удар з 11-метрової позначки відбив Ессам Ель-Хадарі. Це 45-річний воротар, який став найстаршим гравець на Чемпіонату світу (45 років та 161 день).
Нереалізований пенальті у ворота Єгипту
У другому випадку пенальті призначили вже на 45-ій хвилині. Цього разу пробивав Салман Аль-Фарадж. Пробив він туди, де і попередній раз його партнер. Тільки цього разу воротар Єгипту кинувся в іншу сторону.
Гол з пенальті у ворота Єгипту