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      Саудівських хакерів звинуватили у зламі телефону найбагатшої людини світу

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      Джефф Безос
      Джефф Безос / Фото з відкритих джерел

      Приватний консультант Гевін де Бекер у своєму розслідуванні на порталі Daily Beast розповів про те, що хакери, які працювали на Саудівську Аравію, зламали телефон засновника Amazon Джеффа Безоса.

      За словами Бекера, уряд Саудівської Аравії мав намір нашкодити Безосу після того, як його газета The Washington Post стала активно висвітлювати вбивство журналіста Джамаля Хашоггі.

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      Наші слідчі і кілька експертів прийшли до висновку, що найімовірніше Саудівська Аравія мала доступ до телефону Безоса і отримала особисту інформацію,
      – зазначив він.

      Бекер наголосив, що на даний момент до кінця не ясно, чи знала компанія American Media, якій належить видання National Enquirer, яке опублікувало знімки Безоса з журналісткою Лорен Санчес, про злам телефону мільярдера.

      Особисті фото найбагатшої людини в світі були опубліковані до того, як він оголосив про розлучення з дружиною Маккензі. Безос ініціював розгляд у цій справі, що викликало невдоволення глави American Media. Пізніше стало відомо, що National Enquirer викупили особисту переписку Безоса за 200 тисяч доларів у брата його коханої Майкла Санчеса.

      Що відомо про вбивство Джамаля Хашоггі?На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про зникнення чоловіка стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.

      Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: це аудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.

      blog_ava
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      Теги: Новини США Джефф Безос Джамаль Хашоггі Саудівська Аравія хакери
      Джерело: 24 Канал
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