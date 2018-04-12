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Савченко – у лікарні: коментар СБУ

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Надія Савченко
Надія Савченко / "Телеграф"

У Службі безпеки України підтвердили інформацію, що депутат без мандата Надія Савченко деякий час перебувала у лікарні, однак її вже повернули до лікарні тимчасового тримання.

Раніше сайт "24" з посиланням на Віру Савченко повідомляв, що її сестру Надію доправили до клініки СІЗО. За її словами, сталося це за згодою політика.

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У Службі безпеки України своєю чергою підтвердили інформацію, що наразі Надія Савченко перебуває у їхньому лікувальному закладі, передає Укрінформ.

"Дійсно, Савченко возили до лікарні. Її обстежили та повернули до ізолятора тимчасового тримання", – зазначили у прес-центрі спецслужби.

Крім того, у відомстві уточнили, що є деякі обстеження, які не можна зробити в умовах СІЗО.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Новини політики СБУ Надія Савченко СІЗО
Джерело: 24 Канал
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