Савченко хочуть взяти на поруки 26 людей

Народного депутата Надію Савченко, яку підозрюють у підготовці теракту в Києві, готові взяти на поруки 26 людей. Усі вони 22 червня прийшли в зал Шевченківськогго суду, де триває розгляд справи політика.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст "Радіо Свобода".

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Суддя зібрав документи всіх охочих взяти Савченко на поруки. Веде перекличку: всі 26 осіб – у залі. Савченко дозволили стояти не в клітці, а коло адвокатів,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що справу Надії Савченко слухає суддя Павло Слободянюк. Адвокати просять змінити депутатці запобіжний захід.

Всі 25 поручителів за #Савченко - присутні у суді, і ще 1 поручитель сам подав клопотання -Петро Дігтяр pic.twitter.com/2u7GxAtMlk — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 22 июня 2018 г.

Суддя зібрав документи всіх охочих взяти #Савченко на поруки. Веде перекличку:всі 26 осіб - у залі. Савченко дозволили стбіти не в клітці, а коло адвокатів pic.twitter.com/182WQfFQ46 — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 22 июня 2018 г.

Нагадаємо, 4 червня Служба безпеки України оприлюднила результати допиту на "детекторі брехні" народного депутата України Надії Савченко. Відповідно до них, підтверджено, що нардеп готувалася здійснити теракт в будівлі Верховної Ради і в урядовому кварталі в центрі Києва.

У чому підозрюють Надію Савченко?У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.