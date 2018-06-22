Савченко хочуть взяти на поруки 26 людей
Народного депутата Надію Савченко, яку підозрюють у підготовці теракту в Києві, готові взяти на поруки 26 людей. Усі вони 22 червня прийшли в зал Шевченківськогго суду, де триває розгляд справи політика.
Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст "Радіо Свобода".
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Суддя зібрав документи всіх охочих взяти Савченко на поруки. Веде перекличку: всі 26 осіб – у залі. Савченко дозволили стояти не в клітці, а коло адвокатів,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що справу Надії Савченко слухає суддя Павло Слободянюк. Адвокати просять змінити депутатці запобіжний захід.
Нагадаємо, 4 червня Служба безпеки України оприлюднила результати допиту на "детекторі брехні" народного депутата України Надії Савченко. Відповідно до них, підтверджено, що нардеп готувалася здійснити теракт в будівлі Верховної Ради і в урядовому кварталі в центрі Києва.
У чому підозрюють Надію Савченко?У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.
Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.