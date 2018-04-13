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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Савченко назвала умови, за яких проходитиме перевірку на поліграфі

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Надія Савченко
Надія Савченко / 24 Канал

13 квітня народний депутат без мандату Надія Савченко має пройти перевірку на поліграфі, однак політик висунула своїй умови щодо цього.

Про це розповіла її сестра Віра, передає ТСН.

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За її словами, Надія Савченко, перш за все, вимагає, аби допит був публічним.

Крім того, як переконує Віра Савченко, політик хоче, щоб було здійснено щонайменше відеотрансляцію, якщо журналістів не пустять на саму процедуру.

Видання додає, що 6 квітня із Савченко вже зустрічалися експерти, аби за допомогою детектора перевірити, чи справді вона разом із поплічниками планувала підірвати Верховну Раду, чи лише грала на камеру.

Зазначається, що перший етап нардеп пройшла успішно – психологічний та фізичний стан підозрюваної експертів задовольнив, щоправда у підсумку вона свідчити відмовилася. Як пояснив це її адвокат, що вони досі не отримали матеріали кримінальних проваджень.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини політики Новини України
Джерело: 24 Канал
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