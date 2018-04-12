Савченко назвала умову, за якої припинить голодування

Народний депутат України Надія Савченко, яка перебуває під вартою у слідчому ізоляторі СБУ, заявила, що не збирається припиняти голодування поки не вийде на волю.

Про це вона написала у листі з СІЗО, оприлюдненому на її сторінці у Facebook.

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"Мій стан на сьогодні, 11.04.2018 року: здоров'я від голодування погіршується в межах норми, але не критично", – зазначила нардеп.

Савченко підкреслила, що не має намірів припиняти голодування, незважаючи на те, що вже понад 20 днів у СІЗО нічого не їсть і п'є лише воду.

"Я продовжую голодування до того дня, поки не буду на волі і не зможу повноцінно захищатися в судах та захищати себе, свою родину, своїх близьких та народ України, поки не зможу повноцінно виконувати свою діяльність як народного депутата України та політичну діяльність", – наголосила депутатка.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.