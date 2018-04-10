Савченко не дозволили зустрітись із сестрою

Вірі Савченко не змогла зустрітися із своєю сестрою – нардепом Надією Савченко, яка перебуває під арештом у слідчому ізоляторі СБУ.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

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Я сьогодні намагалася потрапити, і щойно мені сказали, що всі кабінки для побачень зайняті, і запрошують на завтра,

– повідомила Віра Савченко.

Вона додала, що слідчий, який веде справу Надії Савченко, повідомив, що вона "просилася у лікарню" і її можуть госпіталізувати. Проте, за словами Віри, таке прохання не характерне для її сестри.

За її словами, слідчий, що веде справу її сестри, повідомив, що Надію Савченко можуть госпіталізувати. "А завтра, як мені сказав слідчий, вона просилася в лікарню", – розповіла Віра Савченко.

Це зовсім на неї не схоже. Вона дуже стійка, і, можливо, просто у неї поганий стан, і її доведеться госпіталізувати. Але, можливо, вони, щоб не роздувати, сказали, що вона просилася,

– наголосила Віра Савченко і сказала, що наразі не знає, як почувається її сестра.

Натомість, СБУ переконує, що у разі потреби Надії Савченко буде надано весь спектр медичної допомоги, яку вона потребує.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада позбавила Надію Савченко депутатської недоторканності та дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд взяв Савченко під варту терміном на 59 днів.