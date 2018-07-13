14:15
13 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 18°C
  • субота
    23°C 17°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, 12 липня
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, 12 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Савченко отримала державного адвоката

1349 Читать новость на русском
Савченко призначили державного захисника
Савченко призначили державного захисника / Українське фото

Шевченківський районний суд Києва призначив безкоштовного державного адвоката народному депутату Надії Савченко.

Відповідне рішення було оголошено під час засідання суду у п'ятницю.

Читайте також: До Савченко посадили співкамерницю

Суддя Володимир Бугіль прийняв його через неявку адвокатів Надії Савченко на засідання.

Як інформує "Інтерфакс-Україна", Центр безкоштовної правової допомоги повинен був забезпечити явку державного захисника до 10:45 п'ятниці.

Під час засідання 12 липня суд відмовив Савченко та її адвокатам у відводі судді Володимира Бугіля.

Захист нардепа клопотав про це, бо вважає незаконним рішення суду від 10 липня про відвід судді Олени Мєлєшак, яку визначили для розгляду питання продовження арешту Савченко системою автоматизованого розподілу справ.

Термін запобіжного заходу для Надії Савченко спливає 13 липня.

У чому підозрюють Надію Савченко?У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

За даними ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко разом з екс-переговірником зі звільнення заручників Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.

22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів. 15 травня цей термін був продовжений ще на 2 місяці до 13 липня.

Теги: Новини України Судді Затримання Савченко Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як зберегти продукти свіжими протягом місяця
сьогодні, 14:00 Як зберегти продукти свіжими протягом місяця
105
Як вивести 16 видів плям
12 липня, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Євробачення: як виступали українці на пісенному конкурсі
 7 травня , 21:01
Гороскоп на 21 травня для всіх знаків зодіаку
 21 травня , 04:44
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук