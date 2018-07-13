Савченко отримала державного адвоката

Шевченківський районний суд Києва призначив безкоштовного державного адвоката народному депутату Надії Савченко.

Відповідне рішення було оголошено під час засідання суду у п'ятницю.

Читайте також: До Савченко посадили співкамерницю

Суддя Володимир Бугіль прийняв його через неявку адвокатів Надії Савченко на засідання.

Як інформує "Інтерфакс-Україна", Центр безкоштовної правової допомоги повинен був забезпечити явку державного захисника до 10:45 п'ятниці.

Під час засідання 12 липня суд відмовив Савченко та її адвокатам у відводі судді Володимира Бугіля.

Захист нардепа клопотав про це, бо вважає незаконним рішення суду від 10 липня про відвід судді Олени Мєлєшак, яку визначили для розгляду питання продовження арешту Савченко системою автоматизованого розподілу справ.

Термін запобіжного заходу для Надії Савченко спливає 13 липня.

У чому підозрюють Надію Савченко?У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



За даними ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко разом з екс-переговірником зі звільнення заручників Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.



22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів. 15 травня цей термін був продовжений ще на 2 місяці до 13 липня.