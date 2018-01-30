Савченко озвучила розмір своєї зарплати

Позафракційний нардеп Надія Савченко розповіла в телеефірі, що отримує зарплату у розмірі 35 тисяч гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав політолог Олексій Голобуцький.

"Савченко сьогодні на ефірі NewsOne примудрилася використовувати сюжет про медичну реформу, щоб розповісти, чому їй тепер платять за депутатство не 17, а 35 тисяч, якими вона не буде ділитися з виборцями, хоча багато хто просить у неї грошей. На всіх, мовляв, не напасешся – тому медреформа провальна", – мовиться у дописі політолога.

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Окрім того, Голобуцький дав оцінку вбранню Савченко.

"Костюм героїні заслуговує окремих слів. Мабуть, піарники намагалися зобразити лахміття, як свідчення безкорисливості Наді. Спонсори агента вимагали гамівну сорочку. В результаті, судячи з усього, спробували поєднати", – припустив політолог.