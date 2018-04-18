17:47
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Савченко пояснила, чому досі не подала е-декларацію

28
Надія Савченко досі не подала декларацію про доходи
Надія Савченко досі не подала декларацію про доходи / Фото з відкритих джерел

На сьогодні не подали е-декларації 5 народних депутатів. Серед них – Надія Савченко. За її словами, вона не може подати електронну декларацію, тому що для цього потрібно поставити електронний підпис. Причина цього, те що Савченко перебуває у СІЗО.

Про це Савченко заявила журналістам у Шевченківському районному суді міста Києва, пише УНІАН.

Читайте також: Примусовий відбір слини – катування, – Савченко

Є таке поняття як електронний підпис. Я повинна це зробити сама, але у мене немає доступу до інтернету, до комп'ютера, і я не можу це зробити, оскільки перебуваю в обмеженні своєї волі, своїх повноважень, своїх робочих обов'язків,
– заявила депутат.

Відомо, що свої електронні декларації вчасно не подали до Реєстру четверо нардепів – Надія Савченко, Сергій Клюєв, Андрій Журжій, Олександр Онищенко. А також Богдан Онуфрик, який подав свою декларацію 2 квітня.

Зазначимо, суб'єкти декларування зобов'язані щорічно подавати електронні декларації за минулий рік до 1 квітня.

Нагадаємо, у 2017 році Надія Савченко задекларувала 423 105 гривень доходів за 2016 рік. Так, із отриманих доходів – 87,8 тисяч гривень склала депутатська зарплата, 169,9 тисяч гривень – забезпечення депутатської діяльності, 165,4 тисяч гривень – гонорари. Проте за що ці гонорари отримані – не вказано.

Готівки, вкладів у банках та авто, згідно з декларацією, у Савченко немає. Проте депутат володіє нематеріальним активом – авторське право на книгу "Сильне імя Надія", вартість якого 30 тисяч гривен. Щодо нерухомого майна: Надія Савченко разом із сестрою та матір’ю володіють правами на квартиру у Києві площею 72 квадратних метри.

З декларації за 2016 рік зникла інформація про земельну ділянку (1 500 квадратних метри) і житловим будинком (53 квадратних метри) у Житомирській області, якими володіла мати нардепа.

Також у декларації у Віри Савченко зазначається лише одне авто Skoda Fabia 2007 року випуску. Хоча минулого року в декларації було ще одне – Lifan 320 2011 року випуску.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Затримання Савченко е-декларування Новини Києва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему Украине необходима военная доктрина
сьогодні, 16:58 Почему Украине необходима военная доктрина
Юрій Бутусов 208
З ким домовився ватажок
сьогодні, 16:00 З ким домовився ватажок "тітушок" Саркісян, аби закрили кримінальні провадження щодо нього
Дмитро Гнап 502
Скасування мита між
сьогодні, 15:01 Скасування мита між "ЛНР" та "ДНР" – перший дзвіночок ескалації на фронті
Олексій Чибісов 1814
Скільки можна вживати алкоголю, не шкодячи здоров'ю
сьогодні, 14:04 Скільки можна вживати алкоголю, не шкодячи здоров'ю
9215
Москва обречена: опасения Украины о союзе России и США напрасны
сьогодні, 13:01 Москва обречена: опасения Украины о союзе России и США напрасны
Павло Казарін 1743
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук