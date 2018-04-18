Савченко пояснила, чому досі не подала е-декларацію

На сьогодні не подали е-декларації 5 народних депутатів. Серед них – Надія Савченко. За її словами, вона не може подати електронну декларацію, тому що для цього потрібно поставити електронний підпис. Причина цього, те що Савченко перебуває у СІЗО.

Про це Савченко заявила журналістам у Шевченківському районному суді міста Києва, пише УНІАН.

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Є таке поняття як електронний підпис. Я повинна це зробити сама, але у мене немає доступу до інтернету, до комп'ютера, і я не можу це зробити, оскільки перебуваю в обмеженні своєї волі, своїх повноважень, своїх робочих обов'язків,

– заявила депутат.

Відомо, що свої електронні декларації вчасно не подали до Реєстру четверо нардепів – Надія Савченко, Сергій Клюєв, Андрій Журжій, Олександр Онищенко. А також Богдан Онуфрик, який подав свою декларацію 2 квітня.

Зазначимо, суб'єкти декларування зобов'язані щорічно подавати електронні декларації за минулий рік до 1 квітня.

Нагадаємо, у 2017 році Надія Савченко задекларувала 423 105 гривень доходів за 2016 рік. Так, із отриманих доходів – 87,8 тисяч гривень склала депутатська зарплата, 169,9 тисяч гривень – забезпечення депутатської діяльності, 165,4 тисяч гривень – гонорари. Проте за що ці гонорари отримані – не вказано.



Готівки, вкладів у банках та авто, згідно з декларацією, у Савченко немає. Проте депутат володіє нематеріальним активом – авторське право на книгу "Сильне імя Надія", вартість якого 30 тисяч гривен. Щодо нерухомого майна: Надія Савченко разом із сестрою та матір’ю володіють правами на квартиру у Києві площею 72 квадратних метри.



З декларації за 2016 рік зникла інформація про земельну ділянку (1 500 квадратних метри) і житловим будинком (53 квадратних метри) у Житомирській області, якими володіла мати нардепа.



Також у декларації у Віри Савченко зазначається лише одне авто Skoda Fabia 2007 року випуску. Хоча минулого року в декларації було ще одне – Lifan 320 2011 року випуску.