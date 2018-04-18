Примусовий відбір слини – катування, – Савченко

Народний депутат України Надія Савченко заявила суддям, що буде розцінювати примусовий відбір у неї біологічних зразків, а саме слини, чого через суд домагається військова прокуратура, як катування.

Про це заявила політик під час засідання Шевченківського районного суду Києва, пише "Інтерфакс-Україна".

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Ще на початку засідання, суддя оголосив матеріали справи, в яких зазначено про мобільний телефон, на якому було знайдено біологічні зразки. Для встановлення провини військова прокуратура клопоче про примусовий відбір біологічних зразків Савченко.

Адвокат депутатки Дмитро Бугай заявив, що така процедура принижує честь і гідність, а це суперечить Конвенції про права людини.

Зокрема юрист переконаний, що у разі задоволення судом цього клопотання, такі докази буде визнано недопустимими.

Нагадаємо, Надія Савченко мала пройти перевірку на поліграфі у п'ятницю, 13 квітня. Але через її стан здоров'я, який погіршився з голодуванням, процедура була перервана. Депутат погодилась на три дені призупинити своє голодування.



22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.