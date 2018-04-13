Савченко призупиняє голодування

Арештована нардеп без мандата Надія Савченко погодилась перервати голодування на 3 дні, щоб пройти перевірку на поліграфі.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на адвоката нардепа Олега Соловея.

Зазначимо, що 13 квітня Надія Савченко проходить перевірку на детекторі брехні, проте допит довелося перервати через поганий стан здоров’я нардепа, який виник у неї через голодування.

"Надія Вікторівна погодилася призупинити голодування на 3 дні, щоб стан її здоров'я дозволив пройти поліграф. Я зараз іду по продукти", – розповів Соловей.

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Він додав, що Савченко їстиме ті продукти, які дозволив їй їсти лікар ізолятора тимчасового тримання, у тому стані, в якому зараз перебуває нардеп. Так, Савченко вживатиме їжу 13, 14 та 15 квітня, а 16 квітня продовжить перевірку на поліграфі. Як припустив адвокат, перевірка Савченко 16 квітня може розпочатися заново.

Він також надав відповідну заяву нардепа, якою та підтвердила свій намір.

Соловей додав, що допит Савченко на поліграфі 13 квітня тривав приблизно з 10:30 до 13:30.



Савченко погодилася поїсти

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.