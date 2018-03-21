Савченко про можливий арешт: Я була у в'язниці, і мене не лякають ні війна, на полон, ні камера

Народна депутатка Надія Савченко оприлюднила всі подробиці голосування щодо зняття з неї депутатської недоторканості. За її словами, в української влади зараз є бажання прибрати її з політики, але передбачити результат вона не може.

Таку заяву політикиня зробила у коментарі "Радіо Свобода".

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"У парламенті ні у кого немає друзів. Політики не дружать один із одним, вони використовують один одного: сьогодні вони є вигідними один одному, але завтра можуть один одного продати. Тому я не можу вам нічого конкретного сказати про тактику голосування Верховної Ради проти мене. Але, звичайно ж, в української влади зараз є бажання прибрати мене з політики, і я не можу передбачити результат, який буде отримано", – зауважила вона.

За її словами генеральний прокурор зареєстрував на неї три подання до Верховної Ради, відтак відбудуться три голосування, за якими відповідно будуть і три рішення Верховної Ради.

"Перше – про зняття депутатської недоторканності, друге – про відкриття кримінальної справи та можливості залучити мене до суду. А третім буде дозвіл на арешт Надії Савченко. Необов'язково, що проголосують за всіма трьома позиціями позитивно. Можливо, обійдеться і без арешту", – зазначає парламентарка.

Водночас вона додає, що не має жодного плану у разі арешту.

"Який може бути план на випадок арешту ?! Я вже була у в’язниці, і мене не лякають ні війна, ні полон, ні камера. Чим мене може ще злякати наша влада?" – констатувала Савченко.

Нагадаємо, раніше представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко повідомила, що у четвер, 22 березня, буде розглянуто подання на зняття недоторканності, затримання та арешт позафракційного Надії Савченко. Крім того, вона анонсувала показ відео, яке шокує суспільство.