20:52
21 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-4°C
0°C -7°C
  • четвер
    0°C -11°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    1°C -15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Принижений Путін. П'яний пілот
Вєсті Кремля
23:26, 20 березня
Вєсті.UA. Бандити у Верховній Раді. Сюрприз Каддафі для Тимошенко
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сьогодні
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018

Савченко про можливий арешт: Я була у в'язниці, і мене не лякають ні війна, на полон, ні камера

420 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Соцмережі

Народна депутатка Надія Савченко оприлюднила всі подробиці голосування щодо зняття з неї депутатської недоторканості. За її словами, в української влади зараз є бажання прибрати її з політики, але передбачити результат вона не може.

Таку заяву політикиня зробила у коментарі "Радіо Свобода".

Читайте також: Савченко: Були попередження, що мене будуть фізично ліквідовувати

"У парламенті ні у кого немає друзів. Політики не дружать один із одним, вони використовують один одного: сьогодні вони є вигідними один одному, але завтра можуть один одного продати. Тому я не можу вам нічого конкретного сказати про тактику голосування Верховної Ради проти мене. Але, звичайно ж, в української влади зараз є бажання прибрати мене з політики, і я не можу передбачити результат, який буде отримано", – зауважила вона.

За її словами генеральний прокурор зареєстрував на неї три подання до Верховної Ради, відтак відбудуться три голосування, за якими відповідно будуть і три рішення Верховної Ради.

"Перше – про зняття депутатської недоторканності, друге – про відкриття кримінальної справи та можливості залучити мене до суду. А третім буде дозвіл на арешт Надії Савченко. Необов'язково, що проголосують за всіма трьома позиціями позитивно. Можливо, обійдеться і без арешту", – зазначає парламентарка.

Водночас вона додає, що не має жодного плану у разі арешту.

"Який може бути план на випадок арешту ?! Я вже була у в’язниці, і мене не лякають ні війна, ні полон, ні камера. Чим мене може ще злякати наша влада?" – констатувала Савченко.

Нагадаємо, раніше представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко повідомила, що у четвер, 22 березня, буде розглянуто подання на зняття недоторканності, затримання та арешт позафракційного Надії Савченко. Крім того, вона анонсувала показ відео, яке шокує суспільство.

Теги: Надія Савченко Верховна Рада Новини України Новини політики ГПУ Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Скільки коштуватиме великодній кошик цього року: вражаючі цифри
сьогодні, 20:02 Скільки коштуватиме великодній кошик цього року: вражаючі цифри
371
Чи подорожчає газ та електроенергія з 1 квітня: чого чекати українцям
сьогодні, 19:01 Чи подорожчає газ та електроенергія з 1 квітня: чого чекати українцям
Яніна Ткачук 1862
Історія расової дискримінації: чому не можна допусти повернення расизму
сьогодні, 18:01 Історія расової дискримінації: чому не можна допусти повернення расизму
Настя Сукач 231
Рівні
сьогодні, 17:09 Рівні "бойової готовності" в країнах Європи
Дід Панас 843
Новий президентський термін: що загрожує Путіну на міжнародній арені
сьогодні, 15:01 Новий президентський термін: що загрожує Путіну на міжнародній арені
Блог Медіа 2755
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук