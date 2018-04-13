Савченко проходить перевірку на поліграфі: з'явилися деталі

13 квітня народний депутат без мандата Надія Савченко проходить перевірку на поліграфі. Допит у будівлі СІЗО СБУ триватиме до 6 годин.

Про це розповів її адвокат Олег Соловей, передає "Українська правда".

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"Ми вже були у Надії, ми вже вийшли. Процедуру допиту вже розпочато", – зауважив правозахисник.

Як підкреслив Олег Соловей, перевіка нардепа на поліграфі триватиме упродовж 5-6 годин.

Додамо, раніше сестра політика Віра повідомляла, що допит пройде в ізоляторі тимчасового тримання СБУ.

"Принаймні, так мені сказав слідчий", – переконувала вона.

За словами Віри Савченко, Надія почувається впевнено, бо "сама наполягала на цьому поліграфі".

Нагадаємо, 6 квітня експерти вже зустрічалися із Надією Савченко щодо перевірки на поліграфі, і перший етап політик пройшла успішно. Щоправда, згодом вона відмовилась свідчити.