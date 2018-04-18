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Савченко розповіла, про що у неї запитували на поліграфі

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Надія Савченко
Надія Савченко / golos.ua

Народний депутат України Надія Савченко взяла участь у поліграфічному тестуванні. Перевірка на поліграфі тривала понад 6 годин. Як розповіла Надія Савченко у неї запитували, зокрема, чи збиралася вона добивати автоматами народних депутатів у парламенті після здійснення терористичного акту.

Про це повідомляє УНІАН.

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Журналісти запитали, які їй ставили питання під час проходження поліграфу, Савченко відповіла: "Всі ті питання, які генпрокурор озвучував з трибуни – чи збиралась добивати автоматами".

Невдовзі, сестра Надії Савченко Віра розповіла більш детально про перевірку. Вона уточнила, що при допиті на детекторі брехні її сестрі так і не поставили запитання сторони захисту – тільки сторони обвинувачення.

На першій частині перевірки навіть адвокати не були присутні – їх обдурили і послали спочатку в іншу будівлю. Я там разом з адвокатами стояли і чекала Надю кілька годин, а виявилося, все це час допит вже йшов, в іншому приміщенні,
– розповіла Віра Савченко.

За прогнозом Віри Савченко, Надію можуть направити на повторну перевірку на поліграфі.

"Я так зрозуміла, слідчі СБУ залишилися невдоволені відповідями Надії і не отримали того, що хотіли. Думаю, буде повторний допит на поліграфі, або вони ще щось придумають. Адвокатам в СБУ сказали, що процедура не завершена, і пообіцяли сьогодні-завтра дати результат перевірки", – вважає Віра Савченко.

Нагадаємо, Надія Савченко мала пройти перевірку на поліграфі у п'ятницю, 13 квітня. Але через її стан здоров'я, який погіршився з голодуванням, процедура була перервана. Депутат погодилась на три дені призупинити своє голодування.

22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Петра Порошенка, Олександра Турчинова та Арсена Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини політики Затримання Савченко Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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