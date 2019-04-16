Савченко та Рубана суд звільнив з-під варти

У Київській області Броварський міський суд випустив з-під арешту народного депутата Надію Савченко. Також разом із нею на свободу вийшов колишній керівник організації "Офіцерський корпус" Володимир Рубан. Обидвох підозрюють у організації теракту у центрі Києва.

Таке рішення суд ухвалив у зв'язку із закінченням терміну арешту, який сплив о 00:00 16 квітня 2019 року. Перед цим судді не подовжили як Савченко, так і Рубану запобіжний захід.

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Суд звільняє обвинувачених Рубана Володимира та Савченко Надію з-під варти. Будь-ласка, дайте можливість Рубану Володимиру залишити місце обмеження та залишити зал суду,

– заявила суддя Броварського міського суду.

Сама Савченко, коментуючи своє звільення, наголосила, що "боротиметься за Україну". Також вона заявила, що доведе своє невинуватість і виграє у цьому суді.

Трансляцію з засідання суду вела сестра Надії Савченко – Віра.

Про звільнення Рубана також сповістили його адовкат Валентин Рибін, так і батько юриста – Володимир.

За інформацією "Цензор.нет", у прокурорів була можливість внести нове клопотання про подовження підозрюваним запобіжного заходу, але в них не виявилося заздалегідь підготовленого бланку клопотання, датованого 16 квітня. Втім, прокурори можуть вимагати обрання нового запобіжного заходу для Савченко та Рубана на наступному засіданні.

Також суд поставив питання про можливість продовження підготовчого засідання щодо розгляду обвинувального акту. Але через відсутність в залі адвоката Рубана Шевчука було винесено рішення про перерву. Відтак, суд завершив засідання.

За словами Валентина Рибіна, обвинувальний акт Рубану вручили лише 21 січня 2019 року. Щодо Савченко, то їй кілька разів продовжували термін утримання під вартою. Востаннє це сталося 15 лютого. Тоді народному депутату продовжили арешт на 2 місяці. На цьому ж засіданні розглядали справу Рубана, і суд оголосив аналогічне рішення.

Хто такий Володимир Рубан?Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", який брав участь у процесі звільнення військовополонених з окупованих територій.



Народився в родині військових. Закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків. У 1989 році змінив прізвище Гарбузюк на Рубан. Служив на льотно-командних посадах у різних частинах. Звільнений в запас в Коломиї 8 липня 1991 року у званні старшого лейтенанта. Працював на керівних посадах у комерційних та громадських організаціях, державних структурах. Закінчив Національну академію державного управління при Президентові України. Сам себе позиціонував як "генерал-полковник", однак у СБУ цю інформацію давно спростовують та називають приписування йому такого звання безпідставним. Пізніше Рубан також заявляв, що не такий вже він і генерал, хоча говорив про це не настільки голосно, аби почули всі ЗМІ у країні.



Що відомо про його затримання?8 березня 2018 року його затримали, коли він перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї, серед якого, зокрема були різні типи стрілецького озброєння та боєкомплекти до них, боєкомплекти до мінометів та протитанкових гранатометів, одноразові РПГ, гранати та, в тому числі, міномет, який збирають окупанти в ОРДЛО. Все це він намагався провезти з окупованих територій через пункт пропуску Майорськ, що поруч з окупованою Горлівкою у Донецькій області. За даними військової прокуратури зброю Рубан придбав в окупованих Горлівці та Макіївці. Після цього перевіз її до сірої зони. А вже звідти планував перевезти на неокуповану частину України. У підсумку йому оголосили про підозру у спробі замаху, теракті та незаконному поводженні зі зброєю та взяли під арешт.

Який стосунок має Надія Савченко до Володимира Рубана?Надію Савченко підозрюють у змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.