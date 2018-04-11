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Савченко у СІЗО просить дозволити їй бачитись з помічниками – документ

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Надія Савченко перебуває у СІЗО з 23 березня
Надія Савченко перебуває у СІЗО з 23 березня / Getty images

Народний депутат Надія Савченко, яка перебуває під вартою у слідчому ізоляторі СБУ, просить дозволити їй бачитись помічниками народного депутата.

Така заява з'явилась на сторінці нардепа у Facebook.

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Лідер ПП "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", народний депутат Надія Савченко вимагає надання їй можливості здійснювати депутатську, громадську та політичну діяльність,
– йдеться у повідомленні.

Із відповідними зверненнями щодо надання дозволу на побачення з її офіційними помічниками-консультантами нардеп звернулась до Омбудсмена Людмили Денісової та генпрокурора Юрія Луценка.

22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт.

23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів. Тоді ж нардеп оголосила голодування. Родичі повідомляють, що за майже 20 днів без їжі Савченко схудла на понад 15 кілограмів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником зі звільнення полонених Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл в урядовому кварталі Києва.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Затримання Савченко СІЗО Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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