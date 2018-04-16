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Савченко відновила голодування

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Савченко відновила голодування
Савченко відновила голодування / inform-ua.info

Народний депутат Надія Савченко відновлює голодування, яке перервала на три дні заради експертизи на поліграфі.

Про це інформує "Українська правда".

Однак допиту Надії Савченко на поліграфі в понеділок, 16 квітня, не буде. Його перенесли на вівторок, 17 квітня.

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"Експертиза не буде продовжена сьогодні, тому що експерти не готові сьогодні її проводити. Допит перенесли на завтра. Причини, мабуть, якісь технічні", – наголосив захисник арештованої Олег Соловей.

Крім того, він додав, що Савченко 16 квітня відновила голодування, оскільки домовленість про прийом їжі була лише на 3 дні.

Заява Надії Савченко
Заява Надії Савченко

За словами адвоката, Савченко почувається нормально, бадьоро й весело.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Новини політики Затримання Савченко Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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