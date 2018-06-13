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Савченко з-за ґрат написала листа Путіну: просить помилувати усіх українських політв'язнів

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Надія Савченко написала листа Путіну
Надія Савченко написала листа Путіну / Getty images

Нардеп Надія Савченко просить президента Росії Володимира Путіна помилувати 66 українських політв'язнів, які перебувають у полоні на території РФ.

Фото листа Савченко з переліком політв'язнів з'явились на Facebook-сторінці нардепа.

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Сьогодні, 13 червня 2018, народний депутат, колишній і нинішній політв'язень Надія Савченко, звернулася листом із проханням про помилування українських політв'язнів до президента РФ Володимира Путіна,
– йдеться у повідомленні, яке поширила прес-служба нардепа.

Окрім листа російською із підписом Савченко, у дописі також оприлюднений перелік із 66 осіб, яких незаконно утримують в Росії та на території окупованого Криму.

До слова, це вже не перший лист, який Савченко пише президентові Росії, перебуваючи в українському СІЗО. У середині травня Савченко під час судового засідання щодо продовження їй запобіжного заходу повідомила, що написала листа Путіну з проханням "розблокувати процес обміну полоненими". 

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.

22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів. 15 травня цей термін був продовжений ще на 2 місяці до 13 липня.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Обмін полоненими заручники Володимир Путін Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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