10:45
22 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
0°C
0°C -11°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    1°C -15°C
  • неділя
    2°C -8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:59, 21 березня
Вєсті.UA. Бандити у Верховній Раді. Сюрприз Каддафі для Тимошенко
Вєсті.UA
20:48, 21 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, 21 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Савченко заявила, що до неї сексуально домагався начальник штабу

1978 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / фото з відкритих джерел

Народний депутат Надія Савченко заявила, що до неї домагався начальник штабу військової частини, де вона служила.

Про це Надія Савченко сказала 22 березня під час засідання регламентного комітету парламенту, який повинен розглянути подання на притягнення Савченко до відповідальності.

Читайте також: Савченко звернулася до Луценка: "Я абсолютно психічно здорова людина"

"Мені було 22-23 роки. Зараз він є героєм України. Коли він мене ізводив, будучи майором, прапорщик запропонував: напиши маляву, що ти агент СБУ, вони СБУ страх як бояться. Я поїхала у Київ. На друкарській машинці надрукувала на себе заяву, що "у вашому батальйоні є підсадна утка. Це любовниця начальника СБУ, будьте обережні". Я відправила це від аноніма. Воно прийшло з Києва. Ви б побачили як мене почало боятися моє командування", – розповіла Савченко.

"Тоді я перший раз зрозуміла на скільки слабка наша армія. Кожного разу я намагалася робити її сильнішою . Кожного разу я намагалася розуміти, що буде, якщо ми будемо так гратися", – додала Савченко.

Зазначимо, що під час засідання головний прокурор україни Юрій Луценко заявив, що гроші на підготовку теракту у Києві, у причетності до якого підозрюють народну депутатку Надію Савченко, давав Володимир Рубан.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в організації теракту у залі Верховної Ради. Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко повідомила, що у четвер, 22 березня, буде розглянуто подання на зняття недоторканності, затримання та арешт позафракційного Надії Савченко. Крім того, вона анонсувала показ відео, яке шокує суспільство.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Верховна Рада Володимир Рубан ГПУ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
У чому звинувачують Савченко: держпереворот у деталях
сьогодні, 10:01 У чому звинувачують Савченко: держпереворот у деталях
Соломія Ніколайчук 889
Як позбутися
сьогодні, 08:41 Як позбутися "радянщини" в містобудуванні: ТОП-5 змін, які чекають Україну
Лев Парцхаладзе 843
Які типові помилки в поведінці можуть зіпсувати про вас враження: пояснення Ольги Фреймут
сьогодні, 10:16 Які типові помилки в поведінці можуть зіпсувати про вас враження: пояснення Ольги Фреймут
348
Квіти магнолії перетворили Стамбул на казкове місто: дивовижні фото
сьогодні, 09:39 Квіти магнолії перетворили Стамбул на казкове місто: дивовижні фото
2251
Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
21 березня, 23:00 Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
Іван Яковина 2126
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук