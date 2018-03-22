Савченко заявила, що до неї сексуально домагався начальник штабу

Народний депутат Надія Савченко заявила, що до неї домагався начальник штабу військової частини, де вона служила.

Про це Надія Савченко сказала 22 березня під час засідання регламентного комітету парламенту, який повинен розглянути подання на притягнення Савченко до відповідальності.

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"Мені було 22-23 роки. Зараз він є героєм України. Коли він мене ізводив, будучи майором, прапорщик запропонував: напиши маляву, що ти агент СБУ, вони СБУ страх як бояться. Я поїхала у Київ. На друкарській машинці надрукувала на себе заяву, що "у вашому батальйоні є підсадна утка. Це любовниця начальника СБУ, будьте обережні". Я відправила це від аноніма. Воно прийшло з Києва. Ви б побачили як мене почало боятися моє командування", – розповіла Савченко.

"Тоді я перший раз зрозуміла на скільки слабка наша армія. Кожного разу я намагалася робити її сильнішою . Кожного разу я намагалася розуміти, що буде, якщо ми будемо так гратися", – додала Савченко.

Зазначимо, що під час засідання головний прокурор україни Юрій Луценко заявив, що гроші на підготовку теракту у Києві, у причетності до якого підозрюють народну депутатку Надію Савченко, давав Володимир Рубан.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в організації теракту у залі Верховної Ради. Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко повідомила, що у четвер, 22 березня, буде розглянуто подання на зняття недоторканності, затримання та арешт позафракційного Надії Савченко. Крім того, вона анонсувала показ відео, яке шокує суспільство.