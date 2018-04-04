Соцмережа "Вконтакте" вперше не потрапила у топ-10 сайтів в Україні

Вперше за півроку відвідуваність російської соцмережі "Вконтакте" зменшилась. У березні сайт опустився на 1 позицію, зайнявши 11 місце.

Дані дослідження оприлюднив Kantar TNS CMeter.

Трійку лідерів в Україні очолюють Google, Yоutube і Facebook. Закінчення святкового періоду знизило охоплення Rozetka.com.ua, а шопінг на Aliexpress.com за березень зріс на майже 2%.

Читайте також: Яким соціальним мережам віддають перевагу українці: статистика

Оскільки зима в Україні затягнулася, то українці стали частіше перевіряти погоду, піднявши таким чином охоплення Sinoptik.ua і Gismeteo.ua на майже 3% і 4% відповідно. А "Вконтакте" опустилось з 10 на 11 позицію.

До слова, серед інформаційних ЗМІ в Україні вже котрий місяць поспіль утримує першість сайт 24tv.ua.