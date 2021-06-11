Надавали послуги Росії: СБУ припинила роботу мережі сall-центрів

У Кропивницькому і Кривому Розі СБУ викрила сall-центри, які працювали на країну-агресора. До того ж вони не були зареєстровані в Україні та не сплачували податки.

Мережу call-центрів викрили працівники СБУ зі слідчими Нацполіції та під керівництвом прокуратури.

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Організації надавали послуги підсанкційному "Яндексу"

Кіберфахівці СБУ припинили діяльність незаконної мережі call-центрів.

Організатори надавали віддалені послуги комерційним структурам, офіційно зареєстрованим у країні-агресорі та в окупованому Криму, в тому числі санкційній компанії "Яндекс",

– розповіли в СБУ.

Оперативники спецслужби також встановили, що оператори call-центрів збирали інформацію про:

персональні дані,

реквізити платіжних карток та засоби доступу до банківських рахунків,

електронних грошей і електронних платіжних систем своїх українських клієнтів.

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Сall-центри не сплачували податки

Сall-центри не були зареєстровані в Україні як суб'єкти господарської діяльності. Тому вони не сплачували податки та обов'язкові платежі до держбюджету. У сall-центрі у дві зміни працювало до 150 операторів.



В Україні припинили діяльність сall-центрів, які працювали на країну-агресора / Фото СБУ

Також під час обшуків правоохоронці вилучили:

понад 100 магнітних носіїв інформації;

120 комп'ютерів з програмним забезпеченням російської компанії «Яндекс»;

4 сервери;

документальні матеріали, свідоцтва та ліцензії, видані Росією.

Одному з організаторів роботи call-центру повідомили та обрали запобіжний захід. Його підозрюють в незаконних діях з документами на переказ, карткам чи іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення. За цією статтею передбачена відповідальність