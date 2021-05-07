СБУ в Дніпрі виявила нелегальний нафтопереробний завод. На ньому виготовляли дизпаливо у великих масштабах – об’єм виробництва складав декілька десятків тонн на добу.

Збували його на території Дніпропетровської та Полтавської області. Переважно доставляли на афілійовані АЗС.

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Що відомо про оборудку з дизпаливом

Завод на Дніпропетровщині займався промисловим виробництвом контрафактного пального.



Нелегальний нафтопереробний завод на Дніпропетровщині / Фото СБУ

Його збували на АЗС, які переважно не мали відповідних дозвільних документів і ліцензій.



Неліцензоване виробництво дизпалива / Фото СБУ

Зважаючи на масштаб заводу, щодня шахраї відправляли гуртові партії дизпалива низької якості вартістю у мільйони гривень.



Виробництво дизпалива у Дніпрі / Фото СБУ

На території нафтопереробного заводу правоохоронці виявили

понад 160 тонн контрафактного пального;

промислове технологічне обладнання;

печатки і штампи афілійованих комерційних структур;

документи та чернетки, що підтверджують протиправну діяльність.



На території нелегального заводу у Дніпрі / Фото СБУ

У поліції відкрили кримінальну справу за статтею умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції. Власникам цього "заводу" ймовірно випишуть штраф.

Момент викриття заводу: відео СБУ

До слова, у квітні 2021 року на Дніпропетровщині поліція спільно з БУ викрила найпотужніше наркоугрупування у Дніпрі. Правоохоронці вилучили 120 кілограмів амфетаміну. Суд вирішив відправити наркоділків під варту без внесення застави.