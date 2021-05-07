Підпільний нафтопереробний завод у Дніпрі: СБУ викрила оборудку – фото, відео

СБУ в Дніпрі виявила нелегальний нафтопереробний завод. На ньому виготовляли дизпаливо у великих масштабах – об’єм виробництва складав декілька десятків тонн на добу.
Джерело:СБУ
Збували його на території Дніпропетровської та Полтавської області. Переважно доставляли на афілійовані АЗС.
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Що відомо про оборудку з дизпаливом
Завод на Дніпропетровщині займався промисловим виробництвом контрафактного пального.
Нелегальний нафтопереробний завод на Дніпропетровщині / Фото СБУ
Його збували на АЗС, які переважно не мали відповідних дозвільних документів і ліцензій.
Неліцензоване виробництво дизпалива / Фото СБУ
Зважаючи на масштаб заводу, щодня шахраї відправляли гуртові партії дизпалива низької якості вартістю у мільйони гривень.
Виробництво дизпалива у Дніпрі / Фото СБУ
На території нафтопереробного заводу правоохоронці виявили
- понад 160 тонн контрафактного пального;
- промислове технологічне обладнання;
- печатки і штампи афілійованих комерційних структур;
- документи та чернетки, що підтверджують протиправну діяльність.
На території нелегального заводу у Дніпрі / Фото СБУ
У поліції відкрили кримінальну справу за статтею умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції. Власникам цього "заводу" ймовірно випишуть штраф.
Момент викриття заводу: відео СБУ