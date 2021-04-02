Причетний до вбивства співробітника СБУ і підриву мосту: затримали небезпечного бойовика

Служба безпеки України затримала на Дніпропетровщині ватажка терористичної групи з так званої "ЛНР". Він очолював угруповання, причетне до вбивства співробітника СБУ, та керував бойовиками, які підірвали міст через Сіверський Донець.

За даними досудового слідства, житель тимчасово окупованого Слов'яносербського району у 2014 році приєднався до лав бойовиків.

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Бойовик скоїв багато злочинів

На тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини він організував і очолив терористичну групу. Вона брала активну участь у бойових діях проти сил АТО.

Зловмисники вчиняли різкі важки злочини, зокрема викрадали людей, а тоді вимагали за них викуп.

Крім того, бойовик очолював блокпост на мосту через річку Сіверський Донець. Згодом російські найманці підірвали міст, а керував ними спійманий бойовик.

Повернення на підконтрольну Україні територію

Через деякий час він вирішив залишити терористичне угруповання через конфлікт з ватажками та побоювання за власне життя. А тоді повернувся на територію, підконтрольну українській владі.

СБУ встановила, що він перебував на території Дніпропетровській області, де його й затримали.

Зловмиснику оголосили про підозру

Наразі слідчі повідомили бойовику про підозру за статтями про посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, диверсію та створення терористичної організації.

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