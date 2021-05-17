Збитки могли сягати понад 2 мільйони: СБУ на Харківщині знайшла незаконну врізку в газопровід

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Працівники СБУ спільно з підприємством "УкрГазВидобування" викрили незаконну врізку до центрального газонафтопроводу на Харківщині. Наразі силовики встановлюють причетних до цієї оборудки.

Джерело:

фейсбук Владислава Абдули

Правоохоронці встигли зупинити крадіжку нафтопродуктів до початку масштабної оборудки. Крім того, врізка створювала реальну загрозу безпеці.

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Що відомо про інцидент

  • У Богодухівському районі Харківщини спецслужбовці встановили, що зловмисники пошкодили газопровід.
  • Вони встановили також відвід, щоб красти нафтопродукти.
  • Але правоохоронці припинили їхню діяльність на початковому етапі.
  • Експерти встановили, що злочинці могли викрадати близько 150-200 кубометрів нафтопродуктів щомісяця
  • А це, своєю чергою, завдало б збитків державі більше ніж на 2 мільйони гривень.

Яка відповідальність за це передбачена законом

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про пошкодження об'єктів магістральних нафтопродуктопроводів. За це у кримінальному кодексі передбачено:

  • штраф 17 000 гривень
  • або виправні роботи на строк до 2 років
  • або обмеження чи навіть позбавлення волі до 5 років.

Працівники СБУ встановлюють усіх осіб, які причетні до цієї оборудки. Зокрема, посадовців, які ймовірно "кришували" цей бізнес.