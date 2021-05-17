Збитки могли сягати понад 2 мільйони: СБУ на Харківщині знайшла незаконну врізку в газопровід

Працівники СБУ спільно з підприємством "УкрГазВидобування" викрили незаконну врізку до центрального газонафтопроводу на Харківщині. Наразі силовики встановлюють причетних до цієї оборудки.
Джерело:фейсбук Владислава Абдули
Правоохоронці встигли зупинити крадіжку нафтопродуктів до початку масштабної оборудки. Крім того, врізка створювала реальну загрозу безпеці.
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Що відомо про інцидент
- У Богодухівському районі Харківщини спецслужбовці встановили, що зловмисники пошкодили газопровід.
- Вони встановили також відвід, щоб красти нафтопродукти.
- Але правоохоронці припинили їхню діяльність на початковому етапі.
- Експерти встановили, що злочинці могли викрадати близько 150-200 кубометрів нафтопродуктів щомісяця
- А це, своєю чергою, завдало б збитків державі більше ніж на 2 мільйони гривень.
Яка відповідальність за це передбачена законом
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про пошкодження об'єктів магістральних нафтопродуктопроводів. За це у кримінальному кодексі передбачено:
- штраф 17 000 гривень
- або виправні роботи на строк до 2 років
- або обмеження чи навіть позбавлення волі до 5 років.
Працівники СБУ встановлюють усіх осіб, які причетні до цієї оборудки. Зокрема, посадовців, які ймовірно "кришували" цей бізнес.