СБУ ліквідувала диверсійну групу, яка збирала інформацію про військові частини в Києві

Російські окупанти продовжують засилати своїх диверсантів у різні міста України. Однак спецслужби успішно їх ліквідовують.

У СБУ повідомили, що вони продовжують викривати диверсантів, адже працюють для перемоги України. Зокрема, за добу затримали зрадників у Івано-Франківську, Києві, Запоріжжі, на Луганщині та Черкащині.

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У Києві спіймали диверсантів

Українська спецслужба без упину виявляє зрадників та диверсантів, які діють на користь російських окупантів. У Києві бійці затримали цілу групу поплічників ворогів.

Спецпризначенці СБУ нейтралізували диверсійну групу ворога. Її головним завданням був збір даних про розташування військових частин на території столиці. Вцілілих диверсантів передано правоохоронцям,

– додали в СБУ.

У Службі безпеки нагадали, що державна зрада – це один із найтяжчих злочинів. Кожен зрадник України обов'язково буде суворо покараний.

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